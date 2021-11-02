Продажи растительного мяса в России выросли в 4 раза

В России отмечен резкий рост интереса в растительным аналогам мяса. Почти четырехкратное увеличение продаж веганских альтернатив мясных продуктов отметили в интернет-магазине «Утконос ОНЛАЙН».

«В 2021 году количество проданных позиций из растительного мяса увеличилось почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе магазина.

Там добавили, что только с начала 2021 года «продажи растительного мяса выросли на 214% в штучном эквиваленте».

По наблюдениям аналитиков, пиковый рост продаж растительных аналогов мяса приходится на Великий и Рождественский посты.

«В пиковые периоды рост продаж растительного мяса составил 130% в 2021 году и 119% в 2020 году относительно базового месяца», — сообщают в онлайн-магазине.

Отмечается, что с начала 2021 года в магазине было продано 10 тонн растительных аналогов мяса. Среди самых популярных товаров – веганские сосиски, колбаса, котлеты для бургеров.

Ранее «Газета.Ru» рассказала об изобретении во Франции веганской фуа-гра.