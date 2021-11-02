Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Посольство России в Южном Судане выясняет обстоятельства крушения... 15:38
В «Монако» оценили вероятность перехода Головина в английский клуб 15:37
В Донбассе обнаружены несколько массовых захоронений мирных жителей 15:35
Ан-26 с россиянами на борту разбился в Южном Судане 15:32
Radiohead выпустили видео на свой старый хит «Follow me Around» 15:32
Северокорейских фермеров отправили в трудовые лагеря за недостачу кукурузы 15:29
Москву после «радиационного» тумана ждет потепление 15:26
Комментатор перечислил схожие решения Карпина и Черчесова 15:26
На Филиппинах Netflix удалил два эпизода сериала из-за территориального спора 15:19
«Газпром» отказался бронировать допмощности по транзиту газа... 15:16

Продажи растительного мяса в России выросли в 4 раза

close
100%
Francois Lenoir/Reuters

В России отмечен резкий рост интереса в растительным аналогам мяса. Почти четырехкратное увеличение продаж веганских альтернатив мясных продуктов отметили в интернет-магазине «Утконос ОНЛАЙН».

«В 2021 году количество проданных позиций из растительного мяса увеличилось почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе магазина.

Там добавили, что только с начала 2021 года «продажи растительного мяса выросли на 214% в штучном эквиваленте».

По наблюдениям аналитиков, пиковый рост продаж растительных аналогов мяса приходится на Великий и Рождественский посты.

«В пиковые периоды рост продаж растительного мяса составил 130% в 2021 году и 119% в 2020 году относительно базового месяца», — сообщают в онлайн-магазине.

Отмечается, что с начала 2021 года в магазине было продано 10 тонн растительных аналогов мяса. Среди самых популярных товаров – веганские сосиски, колбаса, котлеты для бургеров.

Ранее «Газета.Ru» рассказала об изобретении во Франции веганской фуа-гра.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть