Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно хранить ягоды в холодильнике

Спелые ягоды можно хранить в холодильнике не более суток. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог Сергей Перфилов, заведующий диагностическим отделением медицинской клиники НАКФФ.

«Ягоды — клубника, черника, смородина, малина – в холодильнике могут находиться только сутки, — сказал гастроэнтеролог. – Если же ягоды совсем созревшие, мягкие, переспелые, но их хранить вообще нельзя – их нужно либо есть, либо делать из них заготовки, либо уже выбрасывать».

По словам Сергея Перфилова, твердые фрукты – яблоки, груши, апельсины, мандарины – держать в холодильнике не нужно вообще, поскольку «они прекрасно будут жить в сухом холодном месте, то есть в тени».

«А если груши или яблоки – перезрелые, мягкие, — то их можно положить в холодильник. Ненадолго, на день, максимум на два-три», — посоветовал врач.

Он добавил, что овощи и фрукты, даже твердые, подолгу хранить вообще не следует.

«Овощей и фруктов надо покупать ровно столько, сколько нужно на еду, консервацию или другие кратковременные цели. Купили – съели», — сказал врач.

Сергей Перфилов объяснил, что при длительном хранении на фруктах, ягодах и овощах размножаются бактерии – стафилококки, сальмонеллы, кишечные палочки, листерии, — которые могут привести к серьезным проблемам с ЖКТ.

«Это могут быть и какое-то банальное, простое отравление, и тяжелое отравление, протекающее с температурой, различными неприятными кишечными проявлениями, при котором дойдет до того, что человека надо будет госпитализировать», — предупредил Сергей Перфилов.

Врач добавил, что мыть нужно любые овощи, фрукты и ягоды, в том числе и с собственного огорода. А пробовать на рынке немытые продукты не стоит. Особенно это касается сладких арбузов, поскольку «сахар – прекрасная среда для размножения всяческих бактерий».