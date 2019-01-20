Кончаловский и Высоцкая венчались в Пскове

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса Юлия Высоцкая обвенчались в храме в Пскове. Об этом сообщают местные СМИ.

Венчание состоялось в Троицком соборе Псковского кремля. Обряд венчания совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Среди гостей собрался только узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Андрея Кончаловского — режиссер Никита Михалков. Прессу в храм не пустили.

Ранее сообщалось, что тайная дочь Андрея Кончаловского спасла от тюрьмы отчима.