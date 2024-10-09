«Опасения не беспочвенны». Почему США беспокоит развитие майнинга в России Глава BitRiver Игорь Рунец рассказал о лидерстве России в майнинге

Штаты волнуются раз

Bloomberg бьет в колокола. Один из наиболее уважаемых и влиятельных источников финансовой и деловой информации в мире внезапно опубликовал резонансную статью о развитии отрасли майнинга в России. Агентство не просто рассказывает, что происходит в сфере у страны-конкурента, а в красках описывает, чем рост российской отрасли грозит США.

«Такой шаг разрушает сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты», — цитирует издание слова директора по развитию бизнеса одной из крупнейших американских майнинговых компаний Luxor Technologies Лорен Лин.

Bloomberg делает буквально сенсационное заявление: США сами сподвигли Россию к «развороту в сторону майнинга».

«Спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами из-за санкций заставляет Кремль кардинально менять свою точку зрения. В прошлом месяце Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, дав зеленый свет первым шагам по законодательному регулированию в России, где в прошлом году намайнили биткоинов на сумму около $3,5 млрд», — пишет агентство.

Законодательное регулирование майнинга способно сделать Россию крупнейшим криптомайнером в мире, а также помочь стране решить возникшие из-за санкций трудности с платежами, заключает Bloomberg.

Штаты волнуются два

Буквально через несколько дней после публикации Bloomberg финансовую сферу взрывает еще одна сенсация. Международная межбанковская система SWIFT, до этого нелестно называвшая криптовалюты «бесполезными и не влияющими на сферу платежей», уничижительно сравнивающая их с игрушкой йо-йо, внезапно сменила гнев на милость. Объявила, что с 2025 года готова запустить единую систему для трансграничных операций с цифровыми и фиатными валютами для коммерческих и центральных банков из Северной Америки, Европы и Азии.

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Глава отдела инноваций SWIFT Ник Кериган в интервью все тому же Bloomberg назвал эту единую систему «попыткой обеспечить успешную совместную работу существующей финансовой системы с цифровыми активами, вне зависимости от того, где и по какой технологии они бы ни создавались».

Но откуда такая неожиданная лояльность?

Аналитики видят в событии как минимум ответ на планы России вместе со странами БРИКС запустить платформу BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых. Она будет доступна в 159 странах, стремящихся отказаться от доллара как основной валюты для расчетов. Кроме того, с 1 сентября в России начал действовать экспериментальный правовой режим по проведению трансграничных платежей в криптовалюте.

Российские экономисты одновременное внимание западных СМИ к нашей криптоотрасли и внедрение криптовалют в платформу SWIFT связывают между собой. Это показывает намерения США отстаивать лидерство в сфере криптовалют и цифровой экономики, считает доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Дело в том, что майнинг за последние годы из простого развлечения для узкого круга лиц перерос в стратегическую отрасль цифровой экономики для целых стран. Биткоин уже входит в десятку крупнейших мировых денежных активов по капитализации, которая может достигнуть $3 трлн в перспективе ближайшего десятилетия. Естественно, что за контроль над стратегически важной сферой развернулась серьезная борьба.

В таком ракурсе потеря первого места в майнинге для США выглядит уже совсем по-другому.

Индекс страха и жадности

Вообще-то этот показатель позволяет определить, какая из эмоций — страх или жадность — сейчас превалирует на рынке криптовалют. Но он как нельзя кстати подходит для этой ситуации. Похоже, Штатами из-за роста майнинга в России завладели обе эти эмоции.

«До того момента, пока официально в России майнинг не существовал и государство занимало запретительную позицию, западный мир не переживал, что у него может появиться сильный конкурент. Это обеспечивало безоговорочное лидерство Америки в том числе и в сфере высоковычислительных технологий и в международных расчетах. Однако США забили автогол — санкции сработали против них. «Разворот Кремля» в сторону майнинга, о котором пишет Bloomberg, кардинально изменил ситуацию на мировой арене», — отмечает Константин Ордов.

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Но немного ретроспективы. Соединенные Штаты Америки с 2009 года развивали свою криптоиндустрию. Единственным конкурентом на тот момент для Штатов был Китай. В 2013 году правительство КНР, не без участия США, начинает постепенно закручивать гайки. А к 2021 году в Поднебесной и вовсе запрещают майнинг. Буквально за месяц доля Китая в мировом хешрейте с 44% упала до нуля. Основным бенефициаром криптоограничений в КНР стали США. Америка мгновенно выходит на первое место. Ее доля в мировой добыче криптовалюты за тот же месяц достигает более чем 1/3 мирового хешрейта. Происходит это за счет миграции в Штаты майнеров из КНР. Вместе с ними в США приходят передовые технологии, лучшие мировые специалисты и масштабные инвестиции. Криптоотрасль полностью находится под контролем Запада.

Россия в 2021 году к криптовалюте особого интереса не проявляет. Президент Владимир Путин на настойчивые вопросы о перспективах криптовалюты в России журналистов американского телеканала CNBC отвечал: «Криптовалюта, конечно, может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна. Для того, чтобы переводить средства из одного места в другое — да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить».

Запад добровольный отказ РФ от криптовалют устраивал. Тогда, казалось, ничего не грозит абсолютному лидерству Америки в майнинге, области высоковычислительных технологий, системе международных платежей и в целом в цифровой экономике. Но не тут-то было. Как подметил Bloomberg, США, введя санкции, сами заставили «Кремль развернуться в сторону криптовалют» и заявить о себе.

И очень не вовремя для Америки. Отрасль там сейчас переживает не самые лучшие времена — сферу захлестнула волна банкротств и регуляторных ограничений. Китайские майнеры, смекнув, что в России условия гораздо лучше, начали миграцию из Штатов в дружественную страну.

Опасения Соединенных Штатов потерять первое место абсолютно не беспочвенные, считает владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

close Любовь Меер

«Это стратегическая отрасль, в которой США не могут даже представить о себе утрату своего лидерства. Если Россия догоняет Америку в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Штаты уже не могут не считаться с Россией, с теми позициями, которые страна уже занимает в цифровой экономике. Это видят наши партнеры из стран Ближнего Востока и Азии. И они хотят сотрудничать с Россией», — подчеркнул Рунец.

Внимание зарубежных инвесторов, поддержка отрасли государством, профицит электроэнергии — все это позволяет России в перспективе ближайших пяти лет вытеснить Америку с крипто-Олимпа. И Запад эти перспективы видит. Потому сейчас и бьет в колокола.