«Экономический фильтр»: в России планируют ввести пошлины на импорт БАД для защиты рынка

Наступивший год обещает стать знаковым для российского рынка биодобавок. Государство всерьез озаботилось регулированием отрасли и поддержкой отечественного производителя. Повышение таможенных пошлин для ввоза БАДов из недружественных стран станет одной из самых серьезных защитных мер и преобразует рынок. О чем говорили эксперты на круглом столе, посвященном развитию регулирования рынка БАДов, в материале «Газеты.Ru».

Доклад Центра стратегических разработок (ЦСР), представленный на круглом столе, описывает текущее состояние госрегулирования рынка БАД. В фокусе дискуссии обязательная маркировка, повышение ввозных пошлин на БАД из недружественных государств, меры по наведению порядка в онлайн-торговле. Участники круглого стола не смогли достичь консенсуса: иностранные производители выступают за уменьшение государственного надзора, а экспертные организации и отечественные производители требуют навести порядок на рынке как можно быстрее.

Неравные условия

С инициативой о введении специальных повышенных пошлин на ввозимые в страну БАДы выступил Национальный союз защиты прав потребителей. Предложение поддержали российские производители. В случае, если решение будет принято, под действие пошлин попадет продукция 49 недружественных стран, в том числе США, Великобритания, Германия, Корея, Польша, Литва, Япония, чьи биодобавки широко представлены на отечественном рынке.

В последние годы отечественный бизнес серьезно увеличил инвестиции в развитие производства. Иностранные компании же не открыли ни одного завода на территории России. Иностранцы при этом продолжают заваливать нашу страну импортом, кстати не всегда легальным. Несмотря на заявления глобальных штаб-квартир об уходе из России, свою деятельность свернули лишь единицы. А в онлайн сегменте, благодаря параллельному импорту, они даже наращивают долю рынка.

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Сложности, с которыми сталкиваются отечественные бренды из-за санкционного давления и разного рода ограничений, ставит их в заведомо неравные конкурентные условия. Отечественным компаниям пришлось сильно оптимизировать и пересмотреть многие внутренние процессы. В первую очередь, логистические. Сырье, оборудование, расходные материалы, различный программный софт, что до определенного момента поставлялись из-за рубежа без ограничений, сегодня закупаются через третьи страны, а также ввозятся из партнерских государств. Есть проблемы с приобретением техники, которая часто запрещена к поставкам в РФ, а китайские поставщики пока еще не могут в полной мере удовлетворить потребности российских компаний. Западные производители и импортеры с такими проблемами не сталкиваются.

В рост

Отечественный рынок БАДов, несмотря на такие сложности, показывает положительную динамику. Отрасль стимулируют высокая конкуренция и расширение ассортимента — количество компаний-производителей за 4 года увеличилось на треть, а выпускаемых наименований стало в 1,5 раза больше. Производители убеждены, что повышение пошлин на БАДы из недружественных государств не только не спровоцирует дефицита продукции в России, но и мобилизует рынок, усилив позитивные тенденции, а также приведет к дополнительным инвестициям в российские производства.

Так, по подсчетам экспертов, уже сегодня российские производители в среднем имеют не менее трех аналогичных продуктов по каждой из импортных позиций в категории БАД. Увеличение локальных производств до полной загрузки мощностей и смещение географии импортеров в пользу дружественных стран способно на 95% удовлетворить запросы рынка и потребителей.

«Пошлины выступают хорошим экономическим фильтром для рынка. Это вполне закономерно и неизбежно, — убежден первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, — однако те игроки, которые десятилетиями выстраивали бизнес в нашей стране, очевидно, не захотят терять столь прибыльный рынок. Им придется договариваться и подстраиваться, например, увеличивать присутствие в российском промышленном секторе. А это пойдет России только на пользу, так как локализация производств — это прямое увеличение рабочих мест и инвестиций в экономику».

Усиление позиций

После утверждения предлагаемых пошлин от 20 до 50 иностранных производителей из недружественных стран будут вынуждены локализовать производство на площадках российских предприятий или стать контрактными заказчиками, чтобы не потерять рынок, считают в Национальном союзе защиты прав потребителей. Отечественные производители готовы к такому повороту событий и планируют активно участвовать в инвестиционных проектах по расширению производств и строительству новых линий по выпуску продукции.

Инвесторы планируют выделить свыше 10 млрд рублей на оснащение нескольких десятков производственных площадок к 2025 году. По прогнозам запуск стартапов и проектов по локализации и созданию контрактных производств позволит заместить потребность рынка в качественной продукции, увеличить налоговые поступления и создать десятки тысяч дополнительных рабочих мест уже в ближайшую пятилетку.

По словам участника круглого стола, председателя общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова, эффект от санкций для российских производителей сегодня в большей степени нейтрализован, но все-таки он еще ощущается и сдерживает рост рынка.

«Введение пошлин даст импульс для развития новых брендов, в том числе в сегменте e-commerce, который безудержно растет. Развиваются и аптечные продажи, хотя и не так стремительно. Мы видим, что усиливаются позиции собственных торговых марок. В 2023 году в первой десятке производителей биодобавок впервые оказались аптечные сети, — говорит Олег Павлов, — рынок продаж диверсифицируется. Производство БАДов пробуют развивать бренды, для которых этот бизнес явно не профильный. Ритейл, косметические бренды, предприятия химпромышленности, лабораторные сети. Уровень конкуренции на рынке запредельный».

Эксперт считает, что все это идет на пользу российскому потребителю, ведь качественный российский продукт всегда лучше, чем что-то импортное.

«Обсуждавшиеся сегодня повышенные пошлины, а также меры, направленные на очистку рынка от продукции с запрещенными компонентами, давно назрели», — добавляет Олег Павлов.

Российская индустрия БАДов может заместить импорт, не уступив ему по качеству и безопасности. Так уже случилось в ряде отраслей. Такие товары повседневного спроса как шампуни, средства для бритья, вино и многие другие уже облагаются повышенными пошлинами, и это не привело к проблемам на рынке. Решение о введение специальных таможенных пошлин на БАДы станет хорошим стимулом для индустрии и национальной экономики, которая столкнулась с негативным эффектом санкций.