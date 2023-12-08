Внешняя торговля и высокие технологии: как изменится жизнь донского края в 2024 году Глава Ростовской области Голубев пообещал сохранить все меры поддержки бизнеса

В Ростовской области обсудили инвестиционные планы на будущий год. Губернатор Василий Голубев обратился с ежегодным посланием к предпринимательскому сообществу, депутатам Законодательного собрания региона и органам власти. Если коротко, регион собирается реализовать целый ряд высокотехнологичных проектов, развивать научный потенциал и «воспитывать созидателей, а не просто пользователей». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На пике инвестиций

Ежегодное инвестиционного послание Донского губернатора стало самым амбициозным за всю одиннадцатилетнюю историю таких обращений. И на то есть основания, ведь 2023 год оказался для региона очень успешным.

Ростовская область стала одним из 13 регионов, где инвестиции растут уже пятый год подряд, и одним из лучших по темпам роста вложений в экономику региона. Только за 9 месяцев текущего года объем инвестиций вырос почти на треть, а частные вливания увеличились на 15%.

В промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере услуг за девять месяцев 2023 года рост составил от пяти до 50%. По словам губернатора, благодаря поддержке федерального центра и сплоченной работе в регионе за год рост во многих отраслях окажется выше, чем можно было ожидать по итогам первого полугодия.

В 2023 году регион заключил с инвесторами соглашения более чем на 300 млрд рублей.

На эти деньги будет построен крупнейший на Дону тепличный комплекс «Ольгинский» с объемом инвестиций 21 миллиард рублей, уже началось строительство масштабного распределительного центра «Вайлдберрис» стоимостью более 11 миллиардов рублей, компания «Бештау» расширит производство компьютерной техники, с объемом капвложений 8 млрд рублей.

Самым крупным станет проект комплексной застройки территории старого аэропорта, который должен полностью изменить облик донской столицы. Инвестиции составят 130 млдр рублей. В рамках проекта «Новый Ростов» будет построено 1,5 млн квадратных метров современного жилья, школы, детские сады, поликлиники, парки, объекты культуры и спорта.

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Как отметил Василий Голубев, Ростовской области удалось не только противостоять внешним вызовам, но и заложить основу для качественных изменений, обеспечить развитие высокотехнологичных отраслей, рост экспорта и инноваций.

2024 год — инвестируем дальше

Главный принцип инвестиционной повестки на 2024 год Василий Голубев сформулировал так: «Мы должны быть в центре федеральной и мировой технологической повестки».

По словам губернатора, в числе стратегических направлений, на которых необходимо сконцентрировать усилия, дальнейшее развитие коммуникаций и кооперации на внутреннем и внешних рынках. Разумеется, об исторических преимуществах и сотрудничестве в сфере сельского хозяйства никто не собирается забывать.

«В этом году Ростовская область в очередной раз подтвердила свой экспортный потенциал. Мы — лидеры в стране по объему экспорта продукции АПК, а в Южном федеральном округе — по объему внешней торговли и экспорта. Формируем до половины общего экспорта округа», — подчеркнул донской губернатор.

У региона большие перспективы сотрудничества со странами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В первом полугодии 2023 года экспорт в африканские страны вырос более чем наполовину. Вклад стран Азии в общем объеме экспорта Ростовской области увеличился до 60%, Африки — почти до 26%.

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По мнению Василия Голубева, большой потенциал в создании совместных предприятий, расположенных на Дону, в свободных и особых экономических зонах Египта, Вьетнама и ряда других стран.

Еще одно приоритетное направление — реализация проектов, связанных с развитием юга России.

«Мы создали Содружество «Донбасс», в которое вошли Ростовская и Воронежская области, Донецкая и Луганская народные республики. Подписали соответствующее соглашение. Теперь важнейшая задача — наполнить соглашение конкретными проектами», — подчеркнул губернатор.

Для восстановления новых регионов необходимы стройматериалы, нефтепродукты, техника, оборудование, мебель, продукты питания. Многое из этого либо производится донскими предприятиями, либо поставляется по территории региона. Поэтому так важно расширять транспортную и торгово-сервисную инфраструктуру.

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Дороги и порты

Ростовская область уже много делает для развития сети автодорог. Только в 2023 году общий объем Дорожного фонда составил 41 миллиард рублей. В первую очередь эти деньги пошли на реализацию масштабного проекта по строительству Ростовского транспортного кольца.

В июне 2023 года движение по одному из участков магистрали открыл президент России Владимир Путин. Этот участок – обход Аксая – войдет в транспортные коридоры «Север-Юг» и «Запад-Восток».

Сейчас ведется реконструкция и строительство «Северного радиуса» и «Западной хорды», которые станут завершающими участками транспортного кольца. Кроме того, уже оборудован съезд к станице Старочеркасской, которая изначально была столицей донского казачества.

Развитие автодорожной сети, по словам губернатора, будет способствовать развитию туризма и индустрии гостеприимства. Как и модернизация трамвайной сети в исторических центрах Ростова-на-Дону и Таганрога.

Развивая транспортные коридоры на юг, регион не забывает о портах и водных перевозках. Глава донского региона подчеркнул, что вопреки санкциям «грузооборот морских портов показал позитивную динамику». Только за 10 месяцев 2023 года объем перевалки грузов в порту Ростова-на-Дону вырос на 17 процентов, в Азове – на 27 процентов, а в Таганроге — почти на 50%.

Развитие транспортной инфраструктуры, по словам главы донского региона, стимулирует рост инвестиций и в строительном секторе.

Инфраструктура: для жизни и бизнеса

Одним из главных сообщений, адресованных бизнесу, стали слова губернатора о поддержке инвесторов, «готовых создавать не только новые жилые кварталы, но и современные пространства для бизнеса».

«Мы будем поддерживать стройиндустрию, понимая, какой мультипликативный эффект она дает экономике», — заявил Василий Голубев.

Сейчас в регионе идет разработка «Единого цифрового окна» — удобного сервиса для сопровождения строительных проектов. С его помощью инвестор сможет проверить

возможность размещения объекта на той или иной территории.

Кроме того, заработал механизм предоставления земельных участков без торгов. Под реализацию масштабных инвестпроектов, в том числе и в жилищной сфере, уже предоставлены земельные участки более чем на 160 миллиардов рублей.

Однако, при таких масштабах строительства, по словам губернатора, нужно взвешено подходить к наполнению территорий объектами для работы и жизни людей.

close 100% Пресс-служба губернатора и правительства Ростовской области

С жилыми районами должны появляться и места приложения труда», — отметил Василий Голубев. А это не только сфера услуг и торговля, но и инновационная инфраструктура — например, технопарки в сфере IT-технологий и креативных индустрий.

Такому многоплановому развитию способствует механизм комплексного развития территорий, который уже применяется в регионе. Он учитывает все аспекты освоения земельных участков, включая создание коммунальной инфраструктуры.

Например, сейчас идет строительство канализационного коллектора №62 в Ростове-на-Дону. Он будет обслуживать и существующие микрорайоны и будущие кварталы на территории «Нового Ростова». Крупные проекты по строительству сетей водоснабжения реализуются в Цимлянске и в Аксайском районе.

Донской губернатор настоятельно рекомендовал региональному Минстрою и муниципалитетам расширить применение механизма комплексного развития территорий, особенно в уже застроенных районах, и привлекать для этого как местных, так и сторонних инвесторов.

Технологическое будущее

Одним из главных стратегических направлений региональной политики губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал развитие высокотехнологичных проектов, которые «способны обеспечить суверенитет и конкурентное превосходство страны на новых мировых рынках».

Для поддержки этого направления правительство России уже определило 42 стратегические инициативы. Федеральный центр будет оказывать финансовую и административную поддержку проектов по развитию искусственного интеллекта, цифровой трансформации, разработки прорывных технологий и других направлений.

Губернатор поручил министерствам и ведомствам Ростовской области определить, в развитии каких инициатив регион имеет больше перспектив.

«Считаю, что у нас имеется реальная возможность и необходимые заделы для обеспечения лидерства региона на рынке технологичной продукции», — отметил Василий Голубев.

Уже сейчас Ростовская область лидирует среди регионов России и по доле организаций, осуществляющих технологические инновации, и по уровню инновационной активности крупных и средних компаний.

Серьезные наработки есть у Научно-образовательного центра юга России (НОЦ) и ведущих донских вузов. Это решения по созданию интеллектуальных платформ для беспилотных агромашин, новых материалов и малотоннажной химии, искусственного интеллекта и беспилотных авиасистем, нейротехнологии и управлению ресурсами почв, альтернативной энергетики и источников питания на водороде, арктического топлива, цифровых двойников, роботизированных комплексов, систем электродвижения.

Василий Голубев предложил донским вузам активнее сотрудничать с предприятиями, которые занимаются выпуском инновационной продукции. В частности, речь может идти о предоставлении им лабораторий и техники.

«Это избавит бизнес от необходимости покупать дорогостоящее оборудование с низкой потребностью в ежедневном использовании», — считает губернатор.

Силиконовая долина на Дону?

«Технологическое превосходство» региональных разработчиков высокотехнологичной продукции — это не просто красивые слова. В Ростовской области уже есть успешные примеры реализации такой политики. Например, компания «Атлантис-ПАК» входит в мировую тройку производителей пластиковой оболочки, компания «Авангард» производит

импортозамещающее полиэфирное штапельное волокно.

В инвестиционном послании губернатор рассказал о планах по созданию и развитию межрегионального радиоэлектронного кластера, который в перспективе может полностью удовлетворить спрос на микроэлектронику в России. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о создании в регионе научно-производственного центра для разработки и тестирования беспилотных авиационных систем.

Василий Голубев предложил региональному правительству и законодателям сфокусироваться на поддержке высокотехнологичных проектов, переформатировать систему региональных преференций бизнесу и сформировать программу научно-технологического развития Ростовской области.

По словам губернатора, для обеспечения «новой индустриализации, импортозамещения и технологического суверенитета» необходимы соответствующие кадры и новые компетенции.

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Это ключевой ресурс как в частном, так и в государственном управлении. На базе ЮФУ и ДГТУ уже созданы передовые инженерные школы, в которых будут готовить специалистов с новыми компетенциями для юга страны: ДГТУ — в сельхозмашиностроении, ЮФУ — в IT-сфере.

«Важно воспитывать созидателей, а не просто пользователей! Донской экономике нужны изобретатели-конструкторы, предприниматели, креативный класс», — отметил глава Ростовской области.

Василий Голубев также предложил Региональной корпорации развития совместно с бизнесом участвовать в реализации передовых научных разработок.

«РКР может стать как заказчиком, так и соисполнителем данной программы — во взаимодействии с Минэкономразвития, Минпромом, Минобразования, Минстроем области и донскими вузами», — отметил губернатор.

Команда изменений

Губернатор призвал руководителей предприятий, внедряющих бережливые технологии, обратить внимание на новые приоритеты технологического развития страны и области и перенаправить свои ресурсы на их освоение. По его словам, для технологического прорыва, создания высокотехнологичных рабочих мест предприятиям нужны время и люди.

Поэтому необходимо оптимизировать их производственные системы и процессы так, чтобы высвобождались «творческие команды изменений», которые будут заниматься вопросами внедрения новаций.

Бережливые технологии — один из самых доступных и малозатратных инструментов для реализации этой задачи. Поэтому уже более 170 предприятий региона участвуют в нацпроекте «Производительность труда». Их сотрудники обучаются новым технологиям управления и организации производственных процессов, формируют команды постоянных улучшений. В результате люди освобождаются от рутинных операционных процессов, а предприятия получают возможность расширить производство и освоить новые технологии.

Похожие процессы происходят и в госуправлении. Например, региональные власти совместно с Росатомом реализуют проект «Эффективный регион». В нем участвуют все 55 муниципалитетов, 29 органов власти и структурные подразделения правительства области. Вместе они уже реализовали порядка 300 инициатив в различных сферах.

По словам губернатора бережливые технологий необходимо внедрять и в госсекторе, и в бизнесе, и в системе образования. «Только постоянно развиваясь, мы сможем двигаться вперед», — подчеркнул Василий Голубев.