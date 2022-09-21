21 сентября 2022, 18:44
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«Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и еще 8 лучших экранизаций Стивена Кинга
21 сентября один из самых известных писателей современности Стивен Кинг, прозванный «Королем ужасов», празднует юбилей — ему исполняется 75 лет. За длительную карьеру автор продал более 350 миллионов копий своих произведений, многие из которых легли в основу великих фильмов и сериалов.
«Газета.Ru» рассказывает о 10 лучших экранизациях Стивена Кинга.
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«Кэрри» (Carrie), 1976
Каноническая экранизация Брайана Де Пальмы про девочку-подростка, наделенную телекинезом. Героиня, страдающая от буллинга в школе и домашнего насилия со стороны религиозно-фанатичной матери, начинает мстить своим обидчикам.
Получилась честная и трогательная история перехода из юношества во взрослую жизнь, которая волнует и пугает одновременно. У книги есть еще одна экранизация 2013 года, но она и близко не стоит с версией 1976-го.
«Сияние» (The Shining), 1980
Сам Стивен Кинг не любит эту экранизацию Стэнли Кубрика, но не признать гений режиссера невозможно. Постановщик сделал ставку на скрытое — то, что таится в самых глубинах человеческой психики, — и не прогадал. Кубрик увидел в сюжете в большей степени семейную драму и в меньшей — пугающий триллер.
Примечательно, что именно после выхода фильма на экраны роман стал культовым, а образы из сюжета Кинга прочно вошли в массовую культуру именно в трактовке Кубрика.
«Останься со мной» (Stand by Me), 1986
История о группе подростков, отправившихся в необычное путешествие — на поиски тела пропавшего мальчика, за которое обещано вознаграждение. Путь юных героев строится по принципу кэмпбелловского «Тысячеликого героя»: они пускаются в странствие, переживают немыслимые испытания и находят «клад» — только совсем не тот, на который изначально рассчитывали.
«Останься со мной» Роба Райнера — экранизация романа Кинга «Тело». Картина получила восторженные отзывы критиков и несколько номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус». Одну из главных ролей в фильме сыграл Ривер Феникс, старший брат Хоакина Феникса.
«Мизери» (Misery), 1990
Еще одна экранизация Кинга, снятая Робом Райнером. Главные роли в картине исполнили Кэти Бэйтс (получила за эту работу «Оскар» и «Золотой глобус») и Джеймс Каан. Изначально на главную роль писателя позвали Джека Николсона, но актер решил, что после «Сияния» не хочет принимать участие в еще одной экранизации Кинга.
В центре сюжета – популярный писатель, который попадает в автомобильную аварию. Герой выживает, но ломает обе ноги. Его спасает и выхаживает женщина по имени Энни Уилкс, которая оказывается вовсе не доброй самаритянкой, а одержимой фанаткой героя, мечтающей любыми средствами удержать его в своем доме. Картина снята близко к литературному источнику и по праву входит в топ лучших экранизаций Кинга, одобренных самим писателем.
«Побег из Шоушенка» (The Shawshank Redemption), 1994
Кинг любит повторять байку про то, как незнакомая женщина на презентации очередного ужастика пожурила его, обвинив книги писателя в дурновкусии. Следом женщина привела в пример «настоящую литературу»: «Вот «Побег из Шоушенка» — это гениальная история». Когда же Кинг отметил, что ее написал тоже он, женщина отмахнулась, не поверив словам автора.
Масштабная 140-минутная драма Фрэнка Дарабонта выросла из небольшого по объему рассказа Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка».
Картина рассказывает о ложно обвиненном герое Энди Дюфрейне, который был вынужден провести почти 20 лет в тюрьме. Благодаря титаническим усилиям ему удается совершить побег, добыв для себя желанную свободу.
Картина третье десятилетие входит в топ лучших фильмов всех времен и считается настоящей классикой. Дарабонт сумел уловить свободолюбивый дух истории о герое, которого жизнь испытывала на прочность, но так и не смогла сломить. Пример Дюфрейна — триумф человеческой воли и жизнелюбия.
«Долорес Клэйборн» (Dolores Claiborne), 1995
Еще на съемках «Мизери» Кинг познакомился с Кэти Бэйтс, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Специально под актрису он написал образ главной героини своего романа «Долорес Клэйборн». Когда же дело дошло до экранизации, центральную роль исполнила, естественно, именно она.
Это еще одна история писателя, лишенная монстров и чудовищ, главным скоплением зла здесь оказывается сам человек. Крепкая, местами беспощадная драма о непосильных испытаниях, выпадающих на долю маленького человека.
«Зеленая миля» (The Green Mile), 1999 Культовая экранизация не менее культового романа Кинга. Сюжет выстраивается вокруг группы тюремщиков, к которым переводят необычного заключенного по имени Джон Коффи. Этот двухметровый громила с оленьими глазами странным образом наделен необычной силой — способен исцелять страждущих. Другие персонажи начинают сомневаться в виновности Коффи, ожидающего исполнения смертной казни, и пытаются спасти его перед лицом беспощадной системы.
Фильм снял Фрэнк Дарабонт, выпустивший до этого «Побег из Шоушенка». Лента получила множество наград и номинаций главных кинопремий США, а сам Кинг назвал эту экранизацию канонической и признался, что противился бы возможным будущим ремейкам и сиквелам.
«11.22.1963» (11/22/63), 2016 Научно-фантастический мини-сериал 2016 года с Джеймсом Франко и Сарой Гадон в главных ролях. Герой чудесным образом переносится в прошлое и получает возможность предотвратить покушение и смерть Джона Кеннеди.
Проект был снят максимально близко к оригиналу — многослойному и полнокровному роману, написанному в псевдоисторическом ключе, но исследующему вполне реальные события. Для фанатов сериала авторы подготовили множество пасхалок, отсылающих к известным романам Кинга и его героям.
«Оно» (It), 2017 Традиционно в случае с Кингом работает правило именно первой экранизации, которую сложно переплюнуть. Но фильм «Оно» 2017 года нарушил эту традицию, став куда более интересной киноинтерпретацией одноименного романа писателя по сравнению с версией 1990-го.
Режиссер фильма Андрес Мускетти вдохнул в историю новую жизнь, представив на экране интересных, разнообразных и ярких персонажей, с которыми зрители спускались в саму преисподнюю, откуда возвращались победителями. У фильма есть продолжение, вышедшее на экраны двумя годами позже. Оно тоже основано на книге Кинга и рассказывает о повзрослевших героях, вынужденных снова противостоять чудовищному клоуну Пеннивайзу.
«Чужак» (The Outsider), 2020
«Чужак» – пример того, как формат мини-сериала способен идеально уместить в себе полнокровный мир из вселенной Кинга.
Проект рассказывает о жителях небольшого городка, в число которых затесался незваный чужак, забирающий людские жизни. Режиссером шоу стал актер Джейсон Бейтман («Несносные боссы», «Хэнкок»), который идеально перенес на экран надрывную тональность истории, пропитанную мистикой, детективом и семейной драмой.
Стивен Кинг, 2020 год