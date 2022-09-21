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«Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и еще 8 лучших экранизаций Стивена Кинга

21 сентября один из самых известных писателей современности Стивен Кинг, прозванный «Королем ужасов», празднует юбилей — ему исполняется 75 лет. За длительную карьеру автор продал более 350 миллионов копий своих произведений, многие из которых легли в основу великих фильмов и сериалов.

«Газета.Ru» рассказывает о 10 лучших экранизациях Стивена Кинга.

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