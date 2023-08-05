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Клеопатра, Уэнсдэй и самый большой в мире сап: как прошел фестиваль сапсерфинга в Санкт-Петербурге

На фестивале «Фонтанка SUP» в Петербурге установлен новый рекорд

Крупнейший в Восточной Европе фестиваль SUP-сёрфинга прошел 5 августа в Петербурге. Участники «Фонтанка SUP» в ярких костюмах преодолели по Фонтанке и каналам маршрут длиной в 9 километров.

Водный карнавал проходил уже в восьмой раз и собрал в этом году около 10 тысяч человек. В субботу в городе можно было увидеть викингов, хоккеистов, учеников Хогвартса, русалок, Супермена, Клеопатру и даже плывущего одуванчика.

Кроме того, эксперты Книги рекордов России зарегистрировали на фестивале новое достижение: в «Фонтанка SUP» участвовал самый большой сап в мире длиной 15,4 метра. Конструкцию создала команда популяризаторов науки из онлайн-журнала «Энергия+».

Самые яркие образы участников фестиваля –- в фотогалерее «Газеты.Ru».

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