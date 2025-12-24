Маш Милаш сыграла в сериале

Блогерша Маш Милаш (настоящее имя Мария Камова) сыграла в комедийном сериале «Жека Рассел». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе KION.

Милаш исполнила роль эффектной блондинки. Режиссер проекта Виталий Дудник признался, что с блогершей было очень легко работать. По его словам, девушка находилась в легком, приподнятом состоянии на съемках.

Как отметила Милаш, атмосфера на площадке была очень дружественная и веселая.

«Пользуясь случаем, передаю привет всей команде проекта через этот текст! Мне было приятно провести с ними съемочные дни, это был классный опыт. На съемках был очень забавный момент: сын моей героини должен был заплакать, но у мальчика в тот момент было прекрасное настроение, и плакать ему совсем не хотелось. Я предложила ему поплакать за 5 тысяч рублей – и это сработало!» — рассказала блогерша.

Премьера сериала пройдет 1 января на платформе KION. В ролях: Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Никита Плахотнюк, Екатерина Климова, Алексей Маклаков, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова, Марина Клещёва, Евгений Рощин.

