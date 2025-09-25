Сын Бари Алибасова объяснил, зачем продюсер «бахнул» «Крота»

Сын Бари Алибасова Бари заявил в беседе teleprogramma.org, что основатель группы «На-На» мог выпить средство для очистки труб «Крот» из-за проблем в отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Я считаю, что после нервных срывов с Лидией Николаевной он и «Крота» тогда бахнул. Так что со здоровьем у него не очень хорошо. Но у Лидии Николаевны хуже. Поэтому ничего страшного», — поделился сын продюсера.

4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца. Позже сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством семья продюсера заработала около 20 млн рублей.

Алибасов-младший добавил, что сейчас продюсер не держит зла на Федосееву-Шукшину. Он не исключил, что артисты поддерживают общение.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться».

Ранее сообщалось, что налоговая ликвидирует бизнес сына Бари Алибасова.