На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Бари Алибасова объяснил, зачем продюсер «бахнул» «Крота»

Сын Алибасова Бари заявил, что продюсер выпил средство для очистки труб из-за Шукшиной
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сын Бари Алибасова Бари заявил в беседе teleprogramma.org, что основатель группы «На-На» мог выпить средство для очистки труб «Крот» из-за проблем в отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Я считаю, что после нервных срывов с Лидией Николаевной он и «Крота» тогда бахнул. Так что со здоровьем у него не очень хорошо. Но у Лидии Николаевны хуже. Поэтому ничего страшного», — поделился сын продюсера.

4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца. Позже сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством семья продюсера заработала около 20 млн рублей.

Алибасов-младший добавил, что сейчас продюсер не держит зла на Федосееву-Шукшину. Он не исключил, что артисты поддерживают общение.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться».

Ранее сообщалось, что налоговая ликвидирует бизнес сына Бари Алибасова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами