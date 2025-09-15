Налоговая ликвидирует бизнес сына Бари Алибасова

Бизнес-студия Бари Алибасова — младшего находится в стадии ликвидации. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, на май 2025 года ООО «БИЗНЕС-СТУДИЯ БАРИ АЛИБАСОВА» задолжала налоговой 3,6 тысячи рублей. Последний раз компания принесла прибыль только в 2021 году. Алибасов-младший открыл фирму в 2016 году. В ней он планировал помогать предпринимателям строить бизнес-процессы.

В июне сын Бари Алибасова Бари рассказал, что продюсер отказался от карьеры в музыкальном бизнесе ради семейного кафе.

В январе 2024 года Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене Калининой. Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться».

В октябре музыкант признался, что начал семейный бизнес с женой. Он продает пряники, испеченные супругой.

По словам жены Алибасова, продюсер также получает 26 тысяч рублей основной пенсии, а также надбавку 43 тысяч рублей за звание заслуженного артиста. Супруга уточнила, что в целом на эти деньги «жить можно».

