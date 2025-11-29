Сергей Лазарев лег под капельницу: «По-другому никак не пережить»

Певец Сергей Лазарев признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вынужден поддерживать здоровье под капельницей из-за переутомления, вызванного напряженными съемками в конце года. Ролик дублирует Super. ru в Telegram-канале.

«Этот марафон... Впереди Песня года, гастрольный тур — это, конечно, без каких-то витаминок никак не пережить. Каждодневные съемки, грязные павильоны, чихающие люди вокруг... Но я на капельнице. Выглядит, будто сижу в спа-салоне перед массажем или что-то еще. В общем, дай Бог всем здоровья!» — поделился певец.

В начале сентября Telegram-канал «Звездач» раскрывал, что Лазарев заработает десятки миллионов рублей за тур по России.

Масштабные гастроли по России, включающие Москву, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие города, позволили ему заработать около 80 млн рублей, утверждал канал со ссылкой на собственный источник. Цены на билеты в Петербурге стартовали от 4 тысяч рублей, а самый дорогой билет на петербургский концерт обошелся в 200 тысяч рублей.

Летом Лазарев зарегистрировал новый товарный знак в виде сердца со знаком бесконечности.

