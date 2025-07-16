Пережившего пересадку печени телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали в Москве

Советский и российский теле- и радиоведущий Владимир Молчанов экстренно госпитализирован в Москве в ночь на 16 июля из-за жалоб на сильную рвоту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

74-летний телеведущий, уточняют СМИ, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не исключают, что рвота Молчанова спровоцирована желудочно-кишечным кровотечением.

В 2021 году mk.ru сообщал, о том, что Молчанову предстоит дорогостоящая операция на фоне тяжелой болезни печени. По данным Mash, в те годы телеведущий пережил пересадку печени из-за онкологии, а уже в 2022-м он перенес инфаркт.

Также Mash раскрывает, что недавно Молчанов вернулся из Израиля. Telegram-канал заявляет, что ведущий «три недели находился в бомбоубежище», будучи за границей.

Владимир Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы «До и после полуночи» на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Он имеет несколько наград «ТЭФИ».

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