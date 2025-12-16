Зять Трампа решил не строить отель на месте здания генштаба Югославии

Зять президента США Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, отказался от планов строительства отеля на месте генштаба Югославской народной армии в Белграде, разрушенного бомбардировками НАТО в 1999 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей частной инвестиционной компании Кушнера Affinity Partners.

По данным журналистов, это произошло после выдвинутых прокуратурой Сербии обвинений в адрес четырех высокопоставленных чиновников, в числе которых министр культуры Сербии Никола Селакович. Против него и еще трех чиновников возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями и фальсификации служебных документов в ходе реализации проекта строительства отеля.

В ноябре парламент Сербии принял решение о сносе здания бывшего генштаба югославской армии для строительства отеля. Депутаты утвердили проект Кушнера по возведению в центре Белграда роскошного небоскреба Trump Tower. Для этого был принят специальный закон, который лишил объект статуса культурного наследия и объявил строительство «проектом национального значения». Сербская оппозиция выступила с резким осуждением этого решения.

