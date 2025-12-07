На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда сериала «Очень странные дела» получил травму на съемках

У актера Ноа Шнаппа лопнули сосуды на съемках «Очень странных дел»
Sebastien Fremont/Global Look Press

Актер Ноа Шнапп рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получил травму на съемках финального сезона сериала «Очень странные дела».

По словам Шнаппа, у него лопнули сосуды на лице и теле из-за крика.

«Меня заставили кричать на съемочной площадке около двух часов. Забавно, что в сериале эта сцена показалась всего на три секунды», — рассказал артист.

Финальный сезон «Очень странных дел» вышел 26 ноября 2025 года. Изначально премьера была назначена на 2024 год. Однако съемки сериала отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала реализовали идеи, не попавшие во второй.

В пятом сезоне вернулись к своим ролям Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Милли Бобби Браун, Ноа Шнапп. К ним присоединилась звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилтон.

27 ноября сообщалось, что на стриминговом сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры пятого сезона «Очень странных дел».

Ранее сообщалось, что Инстасамка захотела создать сериал.

