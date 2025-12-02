На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Катя Лель рассказала об особенности питания в новогодние праздники

Певица Катя Лель заявила, что боится набрать вес во время новогодних праздников
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Катя Лель призналась, что во время новогодних праздников старается обращать внимание на свое питание. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила, что старается не переедать, чтобы не набрать лишние килограммы.

Артистка сообщила, что отмечает Новый год в кругу семьи, так как ценит этот праздник как раз за его домашнюю атмосферу.

«Мы с родными вместе украшаем елку, смотрим телешоу. У нас все происходит точно так же, как и у всех остальных людей. Никаких излишеств нет, готовим вкусные угощения, встречаем гостей», — отметила певица, добавив, что надеется получить необычный подарок от близких, а также сама готовит каждому сюрпризы.

Говоря о пиршестве, артистка отметила, что старается ни в коем случае не переедать, так как это может испортить фигуру.

Напомним, до этого певица, народная артистка России Надежда Бабкина назвала Новый год своим любимым праздником. Она рассказала, что старается всегда отмечать его в кругу семьи, а также призналась, что любит самостоятельно «стряпать» все блюда для праздничного стола – сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты.

Ранее группа «Вирус!» призналась, что отметит Новый год дома.

