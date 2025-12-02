Катя Лель рассказала об особенности питания в новогодние праздники

Певица Катя Лель призналась, что во время новогодних праздников старается обращать внимание на свое питание. В беседе с Общественной Службой Новостей она объяснила, что старается не переедать, чтобы не набрать лишние килограммы.

Артистка сообщила, что отмечает Новый год в кругу семьи, так как ценит этот праздник как раз за его домашнюю атмосферу.

«Мы с родными вместе украшаем елку, смотрим телешоу. У нас все происходит точно так же, как и у всех остальных людей. Никаких излишеств нет, готовим вкусные угощения, встречаем гостей», — отметила певица, добавив, что надеется получить необычный подарок от близких, а также сама готовит каждому сюрпризы.

Говоря о пиршестве, артистка отметила, что старается ни в коем случае не переедать, так как это может испортить фигуру.

