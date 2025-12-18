На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Катя Лель о поисках идеального нового мужа: «Мужчинам непросто со мной»

Катя Лель заявила, что не может найти нового мужа из-за высоких требований
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Катя Лель рассказала «Газете.Ru» о поисках идеального мужа. На «Реальной премии MusicBox» она призналась, что мечтает наладить личную жизнь, но у нее слишком высокие требования к мужчинам.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» отметила, что уже придумала желание на Новый год. Катя Лель хочет найти свою любовь. По ее словам, она сейчас активно ходит на свидания, но пока ни один мужчина не смог произвести на нее впечатление.

«На свидания хожу. Но пока... Мне кажется, мужчинам непросто со мной, потому что я слишком много знаю, я слишком требовательна, так как много всего понимаю. Все, что мне нужно в мужчине: осознанность, свобода, доброта, внешняя и внутренняя красота, спортивность и, конечно, статус», — заявила Катя Лель.

При этом все свои свидания певица все равно считает удачными. Она призналась, что даже не соглашается на встречи с мужчинами, которые потенциально будут плохими.

Катя Лель развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым в декабре 2023 года после 15 лет брака. Причиной расставания певица называла измены и проблемы бывшего супруга с алкоголем.

Ранее Катя Лель призналась, что боится набрать вес во время новогодних праздников.

