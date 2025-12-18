«Сталкивался с агрессией, унижениями»: звезда «Этерны» рассказал о травле в школе

23-летний актер Иван Трушин, получивший известность после роли в сериале «Этерна», признался «Газете.Ru», что сталкивался с буллингом, когда учился в школе. По его словам, травля была со стороны учителей.

Иван Трушин снялся в фильме «Твое сердце будет разбито», в котором поднимается проблема буллинга. На Comic Con Игромир актер рассказал, что эта тема оказалась ему близка, так как он сам прошел через плохое отношение к себе, когда был подростком.

«В школе у меня была очень тяжелая ситуация. Это были уже почти выпускные классы — 10-й класс. В 11-м уже начался коронавирус. В 10-м мы вернулись со всероссийских соревнований с кадетским корпусом, с моей командой, и получилось так, что… Даже не знаю, как это правильно объяснить. В общем, был буллинг со стороны учителей. Это было очень странно, потому что я думал и надеялся, что делаю доброе дело: хотел начать готовиться к другим соревнованиям и так далее. Но постоянно сталкивался с агрессией, с унижениями, с такими вещами. В тот момент это очень сильно ударило по мне», — поделился Трушин.

По признанию актера, ему потребовалось время, чтобы проработать психологические травмы, полученные в школе. Сейчас же он считает, что этот этап положительно сказался на его работе.

«Я все это проработал и пустил в нужное русло. Поэтому мне кажется, что буллинг — это очень плохо, но в каком-то смысле для моей актерской карьеры он стал очень сильным триггером», — отметил Иван Трушин.

В фильме «Твое сердце будет разбито» Трушин исполнил роль главного антагониста. Он рассказал, что это был для него новый опыт, так как обычно ему предлагают роли лирических персонажей.

«Мне было трудно играть антагониста, и у меня все время вылезал один момент. Почему-то, когда я злился, у меня постоянно поднимались брови. Режиссер все время говорил мне в рацию: «Ваня, брови, брови опусти. Ваня, брови опусти». Я не знаю почему, но, видимо, в моих базовых настройках эмоциональности брови всегда идут вверх, когда я злюсь. Пришлось с этим бороться и очень сильно себя контролировать», — сообщил актер.

