Звезда «Иванушек International» раскрыл ошибки своей молодости

Звезда группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко признался в разговоре с «Пятым каналом», что считает плохие привычки и боязнь промахов главными ошибками своей молодости.

«Первые ошибки — это плохие привычки. Хорошо, что сейчас появился такой тренд — заниматься спортом. И это стало модно. Потому что в моем детстве было модно покурить. Сейчас это не стало модным, но появились какие-то ужасные другие электронные приборы», — рассказал певец.

Другой ошибкой своей молодости Туриченко считает боязнь собственных ошибок. Участник «Иванушек International» признался, что в детстве боялся говорить родителям о плохих оценках, полученных в школе. Теперь же певец считает это неправильным.

Артист уверен, что человек, который пробует что-то сделать, должен совершить большое количество промахов.

Кирилл Туриченко состоит в браке с девушкой Дарьей, которой в 2021 году сделал предложение на свадьбе друзей. Через три года пара расписалась, а осенью 2024 года пара отпраздновала свадьбу. В скором времени у супругов родится первенец. У Дарьи также есть сын Платон от прошлых отношений.

Ранее «Иванушки International» заявили о готовности принять ушедших от Татьяны Булановой танцоров.