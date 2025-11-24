На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лерчек и Артемчеку продлили домашний арест

В Москве продлили домашний арест блогерам Чекалиным
true
true
true
close
ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве Гагаринский суд продлил домашний арест блогерам Лерчек и Артемчеку — Валерии и Артему Чекалиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Мера пресечения в виде домашнего ареста в рамках уголовного дела о выводе денежных средств за рубеж была продлена на полгода.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала с отцом своего ребенка — тренером по танцам Луисом Сквиччириани.

Ранее сообщалось, что муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей.

