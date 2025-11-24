Лерчек приехала в суд и раскрыла имя отца своего ребенка

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) приехала на заседание в Гагаринский суд Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Чекалина воздержалась от комментариев о судебном процессе. Она поделилась подробностями самочувствия. Блогерша рассказала, что ей стало плохо в машине. Во время дороги ее укачало и сильно затошнило. Знаменитость также подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В ноябре стало известно, что Чекалина, которая сейчас находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России более 250 млн рублей, ждет четвертого ребенка. По информации инсайдера, справка о беременности блогерши уже приобщена к материалам следствия. Документ был выдан врачом-гинекологом.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее сообщалось, что муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей.