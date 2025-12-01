На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лерчек добилась разрешения на посещение врача

Блогерша Лерчек сообщила, что ей разрешили попасть на прием к врачу
true
true
true
close
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) сообщила в беседе с NEWS.ru, что ей удалось добиться разрешения на прием ко врачу.

Чекалина подчеркнула, что смогла это сделать благодаря резонансу в СМИ. Она поблагодарила всех за огласку ее проблемы.

«Благодаря тому, что вы все писали, что нас не пускают ко врачу, нам удалось выбить разрешения. Скоро мы едем на УЗИ», — поделилась знаменитость.

28 ноября адвокат Виктор Дугин сообщил, что защита Лерчек подала ходатайство в суд для получения разрешения на посещение врача в рамках медицинского обследования по беременности.

До этого возлюбленный Чекалиной, Луис Сквиччиарини, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается семья во время беременности блогерши. По словам мужчины, у Лерчек диагностированы анемия и гестоз, поэтому ей требуется постоянный врачебный контроль и регулярные визиты в клинику.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка.

Ранее пятилетняя дочь рэпера ST свалилась со ступеней и ударилась головой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами