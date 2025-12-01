Лерчек добилась разрешения на посещение врача

Блогерша Лерчек сообщила, что ей разрешили попасть на прием к врачу

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина – настоящее имя) сообщила в беседе с NEWS.ru, что ей удалось добиться разрешения на прием ко врачу.

Чекалина подчеркнула, что смогла это сделать благодаря резонансу в СМИ. Она поблагодарила всех за огласку ее проблемы.

«Благодаря тому, что вы все писали, что нас не пускают ко врачу, нам удалось выбить разрешения. Скоро мы едем на УЗИ», — поделилась знаменитость.

28 ноября адвокат Виктор Дугин сообщил, что защита Лерчек подала ходатайство в суд для получения разрешения на посещение врача в рамках медицинского обследования по беременности.

До этого возлюбленный Чекалиной, Луис Сквиччиарини, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается семья во время беременности блогерши. По словам мужчины, у Лерчек диагностированы анемия и гестоз, поэтому ей требуется постоянный врачебный контроль и регулярные визиты в клинику.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка.

Ранее пятилетняя дочь рэпера ST свалилась со ступеней и ударилась головой.