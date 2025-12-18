Дмитрий Дибров впервые пожаловался на бывшую жену

Телеведущий Дмитрий Дибров пожаловался на бывшую жену Полину. Об этом сообщает kp.ru.

Дибров намекнул, что из-за экс-супруги не будет праздновать Новый год с семьей.

«Я, может, и планировал. Так ведь вот человек предполагает, а Бог-то располагает. Да, конечно, я бы хотел. С семьей меня бы спросили… Что ж вы думаете, стоял бы я тут на этой премии, что ли? Знал бы я, сидел сейчас с детьми, смотрел бы сериал «Сегун» про Японию. Они у меня в Японии были. Ну вот стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня, видите, друзья хоть», — поделился телеведущий.

Дибров отметил, что у него пока нет планов на Новый год. Он не исключил, что может уехать в Санкт-Петербург в праздники. Артист также рассказал, что ставит перед собой цель сделать грандиозный проект в 2025 году. Он не поделился подробностями.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака. Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва захотела детей от Товстика.