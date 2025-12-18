На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Дибров впервые пожаловался на бывшую жену

Телеведущий Дмитрий Дибров отпразднует Новый год отдельно от семьи
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Телеведущий Дмитрий Дибров пожаловался на бывшую жену Полину. Об этом сообщает kp.ru.

Дибров намекнул, что из-за экс-супруги не будет праздновать Новый год с семьей.

«Я, может, и планировал. Так ведь вот человек предполагает, а Бог-то располагает. Да, конечно, я бы хотел. С семьей меня бы спросили… Что ж вы думаете, стоял бы я тут на этой премии, что ли? Знал бы я, сидел сейчас с детьми, смотрел бы сериал «Сегун» про Японию. Они у меня в Японии были. Ну вот стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня, видите, друзья хоть», — поделился телеведущий.

Дибров отметил, что у него пока нет планов на Новый год. Он не исключил, что может уехать в Санкт-Петербург в праздники. Артист также рассказал, что ставит перед собой цель сделать грандиозный проект в 2025 году. Он не поделился подробностями.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва Полина ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября. У экс-супругов остались шестеро детей после брака. Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва захотела детей от Товстика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами