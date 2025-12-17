Погребняк выступила против домашних родов

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале выступила против домашних родов.

Погребняк назвала недопустимым рожать дома и призвала запретить эту практику. Она подчеркнула, что подобное решение может быть опасно как для матери, так и ребенка.

Погребняк добавила, что роды являются естественным, но непредсказуемым процессом, который должен проходить в больнице.

«Первого сына я рожала в лучшем роддоме (я всегда выбираю не только роддом с детской реанимацией, но и лучшего врача). Ребенок не проходил родовые пути, шел спинкой, и если бы не врачи, если бы не наличие кувеза и детской реанимации, то все могло бы закончиться печально…» — отметила модель.

По словам Погребняк, еще страшат люди, зарабатывающие на продаже инфопродуктов по обучению домашним родам. Как подчеркнула блогерша, такие бизнесмены берут на себя чудовищную ответственность. Она напомнила, что при домашних родах есть крайне высокий риск кончины матери или новорожденного.

«После таких трагедий эти «учителя» спят спокойно? Их надо привлекать если не к уголовной, то к административной ответственности!» — заявила блогерша.

