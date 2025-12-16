На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лурье заявила, что Долина была обязана выселиться из проданной квартиры

Лурье: Долина уклонилась от обязанности выселиться после продажи квартиры
Евгений Биятов/РИА Новости

Российская певица Лариса Долина уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора, говорится в жалобе покупательницы Полины Лурье в Верховный суд (ВС). Об этом пишет ТАСС.

«Переход права собственности зарегистрирован в установленном порядке 24 июня 2024 года, однако продавец и члены ее семьи от исполнения своих обязанностей по снятию с регистрационного учета уклонились. Квартира до настоящего времени покупателю не передана», — зачитал судья текст иска.

До этого Лурье заявила, что поведение народной артистки России в момент продажи квартиры говорило о том, что она отдает отчет своим действиям.

16 декабря ВС России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

«Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.

