Покупательница квартиры Долиной оценила поведение артистки в момент сделки

Поведение народной артистки России Ларисы Долиной в момент продажи квартиры говорило о том, что она отдает отчет своим действиям. Об этом заявила покупательница недвижимости певица Полина Лурье в ходе заседания Верховного суда (ВС) России.

«В ходе оформления сделки поведение Долиной никак не говорило о том, что она находится в состоянии заблуждения и не отдает отчет в своих действиях», — говорится в тексте жалобы женщины.

16 декабря ВС России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

«Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.