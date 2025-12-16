На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан

В Верховный суд на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук»
true
true
true

На заседание по делу о квартире певицы Ларисы Долиной приехал мужчина в костюме человек-паука и был задержан. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечается, к подъезду Верховного суда перед началом заседания приехала черная машина, из которой вышел мужчина в костюме супергероя. Он оставил плакат «тайного общества художников» с шаржем на Долину и подписью «Лох-лото».

«Лариса Долина — одна из нас», — сказал он, после чего снял маску и начал бегать вокруг суда.

16 декабря Лариса Долина не пришла на заседание в Верховный суд по делу о продаже квартиры. Артистка также не участвовала в заседаниях суда первой, апелляционной и кассационной инстанций.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам. Мошенник, обманувший артистку, предъявил документ сотрудника Росфинмониторинга с фото британского актера Тома Холланда, исполнявшего роль супергероя. После чего в соцсетях россияне массово иронизировали над тем, что артистку «обманул Человек-паук». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Лариса Долина потеряла 11 концертов на фоне скандала с квартирой.

