«Новые филлеры, куча фотошопа»: Анастасия Решетова ответила хейтерам

Модель Решетова после сравнений с Самойловой защитила свою внешность

Экс-возлюбленная Тимати, блогерша и модель Анастасия Решетова ответила хейтерам после сравнений со своей коллегой Оксаной Самойловой. Решетова высказалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На подозрения подписчиков в новой пластике она защитила свою внешность.

«Стоит написать о том, как я довольна, тем, как я выгляжу, так сразу толпа неуверенных в себе женщин начинает приписывать мне новые филлеры, кучу фотошопа или без конца сравнивать с другими девушками. Суть в том, что я-то себя никогда ни с кем не сравниваю и выгляжу, как хочу я!» — говорит она.

Решетова подчеркнула, что радуется возможности быть разной и яркой.

В начале декабря Решетова опровергла слухи о работе над образом со стилистом.

«Стилиста нет. Все, что вы видите на мне или будете видеть на ближайших выходах или съемках — это только моя импровизация», — написала Решетова.

