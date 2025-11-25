На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Год‑то мой!»: Собчак ответила на многолетние шутки про «лошадь»

Журналистка Собчак в шутку пожаловалась на многолетние мемы о своей внешности
true
true
true
close
Xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале с самоиронией прокомментировала многолетние шутки подписчиков о ее внешности — то, что на протяжении многих лет в интернете существовал мем, где знаменитость оскорбительно сравнивали с «лошадью».

«Я уже вовсю готовлюсь к «своему» году, хотя по китайскому гороскопу я петух. Но год‑то мой!» — съязвила журналистка.

Также Собчак с ностальгией вспомнила о своей юности, написав: «Смотрю на себя в молодости — ну ведь красивая девка была (да и сейчас ничего ого-го), а вы все «лошадь, лошадь»… Несправедливо!»

В комментариях интернет-пользователи назвали самоиронию — одним из самых обаятельных качеств журналистки.

«Прекрасная красивая женщина с потрясающим чувством юмора!»; «Шикарная — и тогда, и сейчас»; «Ксения, в юности вы были очаровательной девушкой, а сейчас расцвели настоящей женской красотой», — написали под постом.

Накануне Собчак призналась, что расстроилась, узнав о своем возрасте. Звезда поделилась, что на протяжении всего года жила с ощущением, что 5 ноября 2025 года ей исполнится 43 года, а реальную цифру — 44 года — узнала лишь за день до праздника.

Ранее Семенович раскрыла, как сделать отдых на курортах постоянным.

