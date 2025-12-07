На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп вручил медали группе Kiss и Сталлоне

Трамп наградил медалями группу Kiss и Сталлоне за вклад в искусство
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп вручил медали премии центра Кеннеди некоторым участникам рок-группы Kiss, актеру Сильвестру Сталлоне и певице, исполнительнице хита «I Will Survive» Глории Гейнор. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Кроме того, премию получили британский актер Майкл Кроуфорд и кантри-певец Джордж Стрейт.

Премия центра Кеннеди вручается за выдающийся вклад в развитие исполнительского искусства.

До этого глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года вручил Дональду Трампу Премию мира. Премия была учреждена в ноябре 2025 года, Трамп стал первым ее обладателем.

Глава Белого дома назвал Премию мира ФИФА одним из самых важных в своей жизни. Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

Ранее Трампа наградили премией «Архитектор мира».

