Павел Лунгин о ремейках советской классики: «Любят «чебурашить»

Режиссер Павел Лунгин: ремейк «Москвы слезам не верит» ждет коммерческий успех
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Режиссер Павел Лунгин в беседе с ТАСС предрек коммерческий успех ремейку фильма «Москва слезам не верит».

Лунгин отметил, что зритель будет смотреть новый сериал из-за известного названия. Он предположил, что авторы картины заработают много денег, так как возникнет ажиотаж вокруг проекта. Как заявил режиссер, сериал будут смотреть, чтобы сравнить с оригиналом.

Лунгин объяснил популярность создания ремейков советской классики желанием заработать побольше денег.

«Это чисто рекламная вещь, потому что жажда денег: все-таки капитализм — это капитализм. Почему так любят «чебурашить», потому что так много вдруг с неба — ты подходишь к машине, опускаешь туда четвертак, и тебе сыплются монеты», — поделился кинематографист.

Сериал-мюзикл по мотивам советского фильма «Москва слезам не верит» — «Москва слезам не верит. Всё только начинается» 4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.

По сюжету, три главные героини в начале нулевых приезжают в летнюю Москву в поисках любви и счастья. Режиссерами сериала стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников («Слово пацана. Кровь на асфальте»), оператором — работавший над «Словом пацана» Юрий Коробейников.

Ранее на малой родине Тургенева не нашлось денег на проведение праздника писателя.

