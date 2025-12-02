В российском городе-миллионнике расширят сеть маршрутов с автобусами-«гармошками»

В Челябинске на загруженных маршрутах планируют запустить длинномерные автобусы-«гармошки». Об этом ЕАН сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Он напомнил, что в городе уже курсируют 27 18-метровых «гармошек», еще два автобуса должны прийти в течение декабря. По его словам, пока все машины работают на 64-м маршруте — одном из самых востребованных. Однако есть планы расширить сеть маршрутов с длинномерами в ближайшие пять лет.

«Например, думаем, что можно будет использовать «гармошки» на 15-м маршруте. И в этом году хотели так сделать, но длинные автобусы не вошли в федеральную программу, поэтому на них не было скидки. Перевозчик вместо особо большого класса был вынужден купить большой класс», — рассказал Егоров.

Чиновник допустил, что в 2026 году перевозчик закупит несколько 15-метровых автобусов (чуть длиннее стандартных 12-метровых), чтобы опробовать их на маршруте №2.

