В российском городе-миллионнике расширят сеть маршрутов с автобусами-«гармошками»

В Челябинске расширят сеть маршрутов с длинномерными автобусами
true
true
true
close
Telegram-канал Челябинск с огоньком

В Челябинске на загруженных маршрутах планируют запустить длинномерные автобусы-«гармошки». Об этом ЕАН сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Он напомнил, что в городе уже курсируют 27 18-метровых «гармошек», еще два автобуса должны прийти в течение декабря. По его словам, пока все машины работают на 64-м маршруте — одном из самых востребованных. Однако есть планы расширить сеть маршрутов с длинномерами в ближайшие пять лет.

«Например, думаем, что можно будет использовать «гармошки» на 15-м маршруте. И в этом году хотели так сделать, но длинные автобусы не вошли в федеральную программу, поэтому на них не было скидки. Перевозчик вместо особо большого класса был вынужден купить большой класс», — рассказал Егоров.

Чиновник допустил, что в 2026 году перевозчик закупит несколько 15-метровых автобусов (чуть длиннее стандартных 12-метровых), чтобы опробовать их на маршруте №2.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца года администрация города закупит 40 дополнительных вагонов для Московского метрополитена.

После завершения испытаний и обкатки без пассажиров новейшие вагоны «Москва-2026» начнут курсировать по Замоскворецкой линии, где сейчас проводится масштабное обновление подвижного состава.

Ранее экс-чиновник мэрии Кемерова получил срок за откаты при покупке автобусов.

