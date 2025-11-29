Айза написала гневное сообщение Илону Маску: «Сижу довольная»

Блогерша и предпринимательница Айза обратилась в соцсети X к Илону Маску, раскритиковав его сервис спутникового интернета Starlink. Об этом экс-жена Гуфа заявила в Telegram-канале.

«Зашла в Х (бывший Twitter) и написала Илону Маску, что его Starlink [плохой]. Сижу довольная», — написала знаменитость.

В том же посте блогер добавила с иронией: «Скоро буду писать в ЖКХ». Подписчики блогерши, в свою очередь, активно включились в обсуждение, оценивая смелость и прямолинейность ее высказывания.

«Ты умничка, везде порядок навела»; «Так его, Айза!»; «У меня нормик — все на МТС!» — написали интернет-пользователи.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с детьми на Бали. В сентябре она сообщила, что решила съехаться с возлюбленным Степаном Кузьменко спустя полтора года отношений.

