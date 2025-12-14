На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Протеже Киркорова отказалась от продюсирования артистом

Певица Марго Овсянникова заявила, что сама себя продюсирует
true
true
true
close
Пресс-служба ТНТ

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала в беседе с kp.ru, что народный артист больше не продюсирует ее.

Овсянникова призналась, что сама себе продюсер. Она назвала Киркорова своим наставником и учителем. Артистка не исключила, что в будущем будет курировать молодых музыкантов.

«Главное, что вселил в меня Филипп, — это уверенность в себе. Он сказал: «Марго, будьте собой». И только в этот момент меня полюбили и поверили в меня зрители. Поэтому, ребят, не ищите продюсеров, ищите талант внутри себя», — поделилась исполнительница.

В июле Овсянникова встретилась с американским рэпером Tyga. Исполнительница заявила, что хочет стать популярной во всем мире. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с Tyga. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим. Певица рассказала, что начала делать визу.

Позже Margo записала совместный трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump.

Ранее Филипп Киркоров в костюме лаваша появился на кинопремьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами