Протеже Киркорова отказалась от продюсирования артистом

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, рассказала в беседе с kp.ru, что народный артист больше не продюсирует ее.

Овсянникова призналась, что сама себе продюсер. Она назвала Киркорова своим наставником и учителем. Артистка не исключила, что в будущем будет курировать молодых музыкантов.

«Главное, что вселил в меня Филипп, — это уверенность в себе. Он сказал: «Марго, будьте собой». И только в этот момент меня полюбили и поверили в меня зрители. Поэтому, ребят, не ищите продюсеров, ищите талант внутри себя», — поделилась исполнительница.

В июле Овсянникова встретилась с американским рэпером Tyga. Исполнительница заявила, что хочет стать популярной во всем мире. Артистка призналась, что мечтает о совместном фите с Tyga. Она предложила дуэт рэперу. Американский певец пообещал подумать над этим. Певица рассказала, что начала делать визу.

Позже Margo записала совместный трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump.

Ранее Филипп Киркоров в костюме лаваша появился на кинопремьере.