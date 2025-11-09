Правоохранители нагрянули на костюмированную вечеринку

Правоохранители сорвали костюмированную вечеринку «Шабаш 2025» в Томске. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, сотрудники полиции и ОМОН пришли в ДК «Милана», где проходила известная в городе ежегодная костюмированная вечеринка «Шабаш». В этом году темой стал «цирк» — люди приходили в костюмах клоунов, а среди артистов были девушки-акробаты. По нашим данным, когда вечеринка уже шла несколько часов в помещение ворвались силовики — 2,5 часа посетителей обыскивали, только после этого их выпускали из помещения.

В течение примерно двух с половиной часов посетителей досматривали, после чего им разрешили покинуть помещение. По словам очевидцев, правоохранители запрещали вести съемку и требовали удалять любые кадры. Они также увели несколько человек в автозак.

14 сентября в Мурманске сотрудники ОМОН и активисты «Русской общины» сорвали вечеринку Kraevskey Party в ночном клубе «Коммуналка». С гостей взяли объяснения. В ходе рейда силовики утверждали, что одному из барменов «грозит срок», однако в итоге никого не задержали.

Ранее «Русская община» провела рейд в Оренбурге.