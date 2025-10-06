Звезде «Реальных пацанов» не дали шенген из-за патриотичного финала сериала

Актер и музыкант Владимир Селиванов рассказал Telegram-каналу «Звездач», что ему и его команде не выдали визы для поездки на музыкальный фестиваль в Европе.

Селиванов отметил, что у него и команды было все в порядке с документами. Он уверен, что отказ был связан по политическим причинам. А именно, из-за его участия в финале сериала «Реальные пацаны». Где понимается тема СВО.

По словам Селиванова, ему не дали шенген также из-за его патриотичной позиции и поддержки российских властей.

«Я светил в соцсетях свой новый сингл «Россия». Думаю, что финалом для них стало и то, что в клипе мы сняли настоящего Героя России Владислава «Струну» Головина, который сейчас руководит «Юнармией»», — поделился артист.

Сериал «Реальные пацаны» закончился сценой, как герои едут в больницу к раненым бойцам СВО. В одной из последних сцен герой актера Николая Наумова Колян встречает в ресторане поклонника, который работает официантом в заведении. Мужчина просит звезду записать ролик для своих друзей, находящихся в военном госпитале из-за ранений, полученных в зоне СВО.

