«Шерше ля фам». Что известно о разводе Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

Сегодня, 27 ноября, в Лефортовском суде должны были пройти слушания по бракоразводному процессу звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева и актрисы Татьяны Арнтгольц. Пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако недавно супруги заявили о расставании. Как начиналась история любви Арнтгольц и Богатырева и что могло привести к разводу — в материале «Газеты.Ru».

Что известно о разводе Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

О том, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся после пяти лет брака, стало известно 12 ноября. По данным СМИ, инициатором развода выступил Богатырев — именно он подал заявление о расторжении брака в мировой суд. Однако сам актер в беседе с Super.ru эту информацию опроверг: «Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка».

Тем не менее, в суде факт подачи заявления подтвердили, что вызвало новую волну обсуждений. За день до того, как информация о разводе попала в прессу, Богатырев разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем.

«Время всегда расставляет все на свои места… Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце … Что-то очень близкое вдруг становится далеким, «далекое» спешит нравиться и не думает о последствиях…

Твое «я» медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего «бессознательного» — в горячее неизбежное будущее. Шерше ля фам»,

— высказался актер.

Первое заседание по делу о расторжении брака Арнтгольц и Богатырева должно было пройти 27 ноября в Лефортовском суде, однако супруги на встречу не явились. Как сообщила представитель суда, следующая встреча назначена на 11 декабря, и в этот день начнется рассмотрение иска по существу.

История любви Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев познакомились в 2017 году на съемках сериала «Наживка для ангела». Поначалу актеры не афишировали свои отношения и держали служебный роман в тайне. Лишь в декабре 2018-го, на премьере новогодней картины «Елки последние», артисты подтвердили, что встречаются.

close Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Мы с Марком действительно пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим», — призналась Арнтгольц.

В 2019 году во время отдыха в Таиланде Марк сделал Татьяне предложение, в 2020-м они сыграли скромную свадьбу, а еще через год у супругов родился сын Даниил. После появления ребенка Арнтгольц рассказывала журналистам, что Богатырев оказался внимательным отцом, и с гордостью говорила о его профессиональных успехах и популярности: «Он много снимается, он востребован, я так им горжусь ».

close marchi25/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Богатырев, в свою очередь, подчеркивал, что рождение сына стало важным этапом его личной зрелости: «Я стал более ответственным, более включенным. Повысилось чувство безопасности. А еще я чувствую себя более цельным, потому что когда появляется сын, понимаешь, что перед Богом, перед самим собой, перед этой жизнью ты уже сделал что-то достойное, настоящее и большое».

Слухи о проблемах в браке Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева

В июне 2024 года в прессе появились слухи о разладе в семье Арнтгольц и Богатырева. Поводом для сплетен стали кадры, снятые очевидцами в одном из столичных баров: на снимках актер был запечатлен в компании неизвестной девушки, с которой он танцевал и обнимался. Поклонники пары также отметили, что звезда «Кухни» перестал носить обручальное кольцо.

Сами супруги ситуацию никак не комментировали, однако в том же месяце в беседе с журналистами «СтарХита» Богатырев признался, что тема ревности в его браке с Арнтгольц действительно присутствует: «Я ревную, конечно, но по этому поводу мы с женой разговариваем. Я говорю: «Тань, понимаешь, взрослому человеку никто не запретит делать то, что он хочет. Отношения, любовь могут быть либо по доброй воле, с уважением, либо никак », — говорил он.

close KION

Актер также выразил мнение, что в долгосрочных отношениях всегда могут появиться неожиданные чувства, и важно честно относиться к своим эмоциям и не делать поспешных выводов. «Никто не застрахован от каких-то внезапных чувств… Естественные эмоциональные проявления мы не можем отменить, значит, надо просто к этому правильно относиться», — сказал он.

Артист добавил, что решать конфликты супруги предпочитают в кабинете семейного психолога. Богатырев подчеркнул, что считает такие визиты нормальной практикой, поскольку отношения требуют постоянной работы и готовности слышать друг друга.