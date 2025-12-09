Светлана Лобода подняла цену на подмосковный дворец почти до миллиарда рублей

Певица Светлана Лобода увеличила цену на свой дворец в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о недвижимости Лободы в Николо-Урюпино. Артистка продает участок почти в гектар с трехэтажным домом, гостевым домом, строениями для охраны и персонала, гаражом на три машины, 12 гостевых парковочных места, сад с прудом и беседку с барбекю. Певица намерена продать жилье за 850 миллионов рублей. Ранее она выставляла дом на продажу за 650 миллионов рублей.

В трехэтажном доме расположены четыре спальни, две столовые, гостиная с переходом в бассейн, джакузи, библиотека, комната для стирки, тренажерный зал, а также бар с бильярдным столом.

До начала специальной военной операции на Украине певица активно выступала в России, но весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию. Артистка проживала в Литве и периодически обращалась к своим подписчикам в социальных сетях на русском языке.

В сентябре 2025-го Лобода столкнулась с хейтом от украинцев после использования мема из России.

Ранее Галкин поддержал Лободу украинской песней в Дубае.