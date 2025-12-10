Автор «Аншлага» умер после борьбы с раком

Заслуженный артист России и юморист Леонид Французов скончался в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщила его жена.

Французова не стало 9 декабря. Причиной смерти стал рак легкого.

Леонид Французов писал сценарии для передач «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок «13 стульев» и «Смехопанорама». Он создавал шутки и монологи для таких известных артистов, как Евгений Петросян, Елена Степаненко, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Клара Новикова и Юрий Гальцев. Артист придумал программу «За кулисами смеха».

За свою жизнь Французов также написал четыре книги юмора и сатиры и сборник лирики. Он являлся лауреатом четырех конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка.

Владимир Винокур в Telegram-канале почтил память сатирика.

«Мы все, артисты, благодарны Леониду Михайловичу за его творчество и безграничный талант. Он подарил людям много добра и улыбок! Кланяюсь памяти великого человека. Поклон семье и близким», — заявил юморист.

