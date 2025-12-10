На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автор «Аншлага» умер после борьбы с раком

Юморист Леонид Французов скончался из-за рака легкого
true
true
true
close
Николай Малышев/ТАСС

Заслуженный артист России и юморист Леонид Французов скончался в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщила его жена.

Французова не стало 9 декабря. Причиной смерти стал рак легкого.

Леонид Французов писал сценарии для передач «Аншлаг», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок «13 стульев» и «Смехопанорама». Он создавал шутки и монологи для таких известных артистов, как Евгений Петросян, Елена Степаненко, Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Клара Новикова и Юрий Гальцев. Артист придумал программу «За кулисами смеха».

За свою жизнь Французов также написал четыре книги юмора и сатиры и сборник лирики. Он являлся лауреатом четырех конкурсов на лучшее литературное произведение для эстрады и цирка.
Владимир Винокур в Telegram-канале почтил память сатирика.

«Мы все, артисты, благодарны Леониду Михайловичу за его творчество и безграничный талант. Он подарил людям много добра и улыбок! Кланяюсь памяти великого человека. Поклон семье и близким», — заявил юморист.

Ранее была названа причина смерти экс-супруги Михаила Ефремова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами