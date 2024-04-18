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Автору книги «Ты умеешь хранить секреты?» диагностировали рак мозга

Писательнице Софи Кинселле диагностировали рак мозга

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Marco Destefanis/IMAGO/Global Look Press

Писательница Софи Кинселла сообщила в соцсети X (бывшая Twitter), что больна раком мозга.

По словам Кинселлы, врачи диагностировали ей глиобластому в 2022 году. Этот тип злокачественной опухоли отличается высокой степенью агрессивности. Новообразование характеризуется стремительным и агрессивным ростом в головном мозге.

Писательница призналась, что не афишировала болезнь, так как хотела, чтобы у ее детей была возможность услышать и обдумать это без какого-либо вмешательства со стороны.

Кинселла проходит лечение в больнице Университетского колледжа Лондона. Писательница перенесла операцию и прошла курс радио- и химиотерапии. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, однако часто испытывает усталость и проблемы с памятью.

«Я очень благодарна семье и близким друзьям, которые оказали мне невероятную поддержку, и чудесным докторам и медсестрам, которые ухаживали за мной. Я также благодарна читателям за постоянную поддержку», — отметила писательница.

Софи Кинселла – известная британская писательница. Ее книги распроданы в 60 стран с тиражом в 40 млн копий. Ее произведения переведены на 40 языков. По романам писательницы снято два одноименных фильма: «Шопоголик» и «Ты умеешь хранить секреты?».

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