Стало известно, кто купил золотой унитаз «Америка» за 12 млн долларов

Стокилограммовый унитаз «Америка» из 18-каратного золота, созданный известным итальянским художником Маурицио Каттеланом за $12 млн купил развлекательный музей Ripley's Believe It or Not!, чья экспозиция состоит из необычных и странных предметов. Об этом пишет «Би-би-си».

Уточняется, что компания представилась в соцсетях в качестве тайного покупателя, написав комментарий: «Мы в восторге».

Теперь, по словам представителей музея, они «изучают возможности» относительно того, будет ли когда-нибудь разрешено гостям «занять идеальное золотое место».

«Такая возможность требует серьезного планирования и наличия достаточно смелого человека, который сможет обеспечить, чтобы все шло в правильном направлении», — сказали в Ripley's.

Компания носит имя американского карикатуриста , предпринимателя и антрополога- любителя Роберта Рипли, создавшего теле- и радио шоу, а также газетных комиксов о самых странных вещах на Земле.

Творение Каттелана под названием «Америка» представляет собой полностью функционирующий унитаз весом 101,2 кг золота. Всего существует два таких экземпляра. Один из них был похищен в сентябре 2019 года из британского дворца Бленхейм, где экспонат выставлялся в рамках художественной выставки, но при этом был доступен посетителям для использования по назначению.

