Илья Дель вышел на связь после падения и перелома позвоночника

Актер Дель рассказал, что операция на позвоночнике прошла успешно
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Петербургский актер Илья Дель вышел на связь после перелома позвоночника, связанного с падением, и последовавшей за травмой операции. Об этом в своем Telegram-канале «Театральная вешалка» рассказал театральный блогер Георгий Цицишвили.

«Илья Дель вышел на связь со мной. Операция прошла успешно, нужна будет реабилитация», — написал Цицишвили.

Блогер добавил, что Дель выйдет на связь еще раз, когда узнает детали предстоящей реабилитации — на нее может потребоваться финансовая помощь.

Накануне сообщалось, что Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна, он получил травму позвоночника. Деля госпитализировали, он находился в реанимации. По имеющимся сведениям, инцидент произошел за пределами театра.

12 апреля стало известно, что Илью Деля госпитализировали в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, он получил несколько ножевых ранений груди, у него было задето правое легкое. Ранения 40-летнему Делю нанесла его сожительница, 26-летняя актриса Александра Дроздова. По версии следствия, ее действия объяснялись «внезапно возникшими личными неприязненными отношениями».

Дель работает в Театре имени Ленсовета с 2013 года. Он сыграл в спектаклях «Дон Кихот», «Три сестры», «Двое на качелях», «Академия смеха», а также в «Бунтарях» в МХТ имени А.П. Чехова.

Ранее Алексей Чумаков рассказал о тяжелой операции.

