Татьяна Буланова выступила против налогов на презервативы

Певица Татьяна Буланова заявила, что государство должно помогать молодым семьям
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова против введения налогов на средства контрацепции. Об этом певица заявила в разговоре с «Пятым каналом».

«Я, наверное, с точки зрения государства вмешивалась бы только со стороны, чтобы помогать молодым семьям, чтобы стимулировать, чтобы появлялись дети, семьи, чтобы не было одиночек, чтобы не было чайлдфри», — отметила Буланова.

Певица призналась, что сама всегда хотела иметь много детей. Теперь же артистка мечтает стать бабушкой и очень ждет появления внуков.

При этом Буланова понимает, что все люди разные, поэтому не нужно им навязывать собственное мнение. Исполнительница считает, что рождение желанного ребенка — прекрасное событие.

Татьяна Буланова три раза была замужем. Ее первым супругом был Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. После певица состояла в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у пары родился сын Никита. Однако в 2016-м супруги развелись.

Накануне Буланова опровергла слухи о свадьбе 18-летнего Никиты. При этом певица поделилась, что с нетерпением ждет момента, когда ее сын решит создать собственную семью, но сейчас она считает его слишком юным для этого.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что с нетерпением ждет свадьбы сына.

