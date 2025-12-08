На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олешко станет рассказчиком в шоу «Щелкунчик и Барабанный король»

Шоу барабанщиков Vasiliev Groove представит новую версию «Щелкунчика»
true
true
true
close
Пресс-служба шоу Vasiliev Groove

Шоу барабанщиков Vasiliev Groove и народный артист России Александр Олешко представят постановку «Щелкунчик и Барабанный король» — новую версию знаменитой сказки Эрнста Гофмана на музыку Петра Чайковского. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы.

На площадке «ЦСКА Арена» в Москве 14 декабря 2025 года состоится премьера шоу-спектакля, в роли рассказчика выступит Олешко.

В спектакле рассказывается история о дальнейшей судьбе Щелкунчика и Мари, которые попадают в удивительный мир музыки и барабанов, где их ожидают захватывающие приключения под барабанные ритмы.

«Такого «Щелкунчика» вы еще не видели: любимые герои и знакомый с детства сюжет остаются, но это будет по-настоящему необычное зрелище, которое произведет впечатление и на детей, и на взрослых» — говорит Александр Олешко.

По словам организаторов, зрители увидят 100 артистов на одной сцене, зрелищное шоу с огнем, водой, искрами и светящимися барабанами. Также зрителей ждут акробатический балет, воздушные гимнасты, детский хор академии Игоря Крутого, яркое световое шоу, видеоинсталляции и симфонический оркестр с произведениями Чайковского.

«Наше шоу — это не только яркое зрелище, наполненное светом и музыкой, но и настоящее волшебство, созданное для всей семьи. Мы стремимся подарить зрителям праздничную атмосферу и незабываемые впечатления, которые останутся с ними надолго», — рассказывает основатель и художественный руководитель проекта Vasiliev Groove Роман Васильев.

Шоу Vasiliev Groove было создано в составе курсового оркестра Московской военной консерватории в 2006 году. Коллектив провел более 4 тысяч шоу на международных, федеральных и региональных площадках — более чем в 100 городах России и в десятках стран мира.

В частности, Vasiliev Groove выступали на Закрытии Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году, на Паралимпийских играх 2014 года в Сочи, на Чемпионате мира по футболу 2021 года в Катаре. Коллектив завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля барабанных шоу и звание «Лучшее барабанное шоу России».

Ранее световое шоу «Страна света» на Дворцовой площади собрало полмиллиона зрителей.

