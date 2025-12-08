Световое шоу «Страна света» на Дворцовой площади собрало полмиллиона зрителей

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади 6 и 7 декабря прошел финал всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фасад Штаба Гвардейского корпуса стал гигантским световым полотном. Мероприятие, поддерживаемое Президентским фондом культурных инициатив, собрало более 480 тыс. зрителей — это рекорд за четыре года существования проекта.

Победителем стала команда из Санкт-Петербурга в составе Полины Хамраевой и Игоря Домашкевича, представившая спектакль о петербургских литературных мифах. Они получили главный приз — 1 млн рублей.

Второе место и 700 тыс. рублей завоевала команда Qazan.exe с современной интерпретацией татарских народных сказок. Третье место разделили студия братьев Петрович из Вологодской области и медиахудожник DIMAFLOOD — каждый получил по 400 тыс. рублей.

В свою очередь, команда Qazan.exe также получила приз зрительских симпатий в 500 тыс. рублей по итогам онлайн-голосования.

Изначальный призовой фонд в 2,6 млн рублей был увеличен жюри до 3 млн рублей из-за высокого уровня конкурсных работ. Награды победителям вручил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В финал из 170 заявок отобрали 11 команд из восьми регионов: Санкт-Петербурга, Татарстана, Алтая, Томской, Омской, Владимирской и Московской областей, а также Вологодчины. Их трехминутные работы были посвящены теме «Сказки, легенды, мифы Малой Родины».

Напомним, конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с 2022 года. Его цель — объединить цифровое искусство и региональное культурное наследие. Участвовать могут как начинающие, так и опытные видеографы, аниматоры, моушн-дизайнеры и 3D-мэпперы. Информационными партнерами мероприятия выступили «Лента.ру», «Газета.Ru» и «Афиша».