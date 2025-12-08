Психоаналитик объяснила, почему звездам нужны скандалы

Яркая, порой эпатажная внешность, а также скандалы помогают звездам чувствовать себя живыми и востребованными. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук. По ее словам, для многих публичных людей внимание зрителей — это не просто пиар, а жизненная потребность.

«Потребность быть замеченным, потребность быть объектом сплетен, обсуждений помогает человеку чувствовать себя живым, когда у него не сильно организован контакт с самим собой. Ему как будто бы оценки других людей необходимы для того, чтобы составить личностный портрет о самом себе», — объяснила специалист.

Она добавила, что человек, который выбирает публичную профессию, изначально имеет истероидный радикал в личности. То есть он постоянно нуждается в обмене энергии и информации, получая зарядку от других людей.

Недавно певица Глюкоза (Наталья Ионова) опубликовала в личном блоге фото, где позировала перед камерой в черном латексном бюстгальтере, поясе для чулок и ботфортах на каблуках. Певица добавила к образу длинные перчатки и головной убор с ушами. Исполнительница была запечатлена, повернувшись боком к фотографу. Некоторые интернет-пользователи не оценили внешний вид знаменитости.

Ранее в Госдуме пообещали запретить российским звездам полуголые выступления.