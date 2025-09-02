В Госдуме пообещали запретить российским звездам полуголые выступления

В России нужно ввести запрет на публичные оголённые выступления артистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув в беседе с Общественной Службой Новостей, что эта идея у него появилась после выходок певицы Глюкозы (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова), сменившей имидж со скромного на откровенный.

По мнению парламентария, многие звёзды забывают, что среди их фанатов есть много детей. В том числе это касается Глюкозы, которая в своё время привлекла публику тем, что выступала от лица мультяшного персонажа, рассчитанного в первую очередь на детскую аудиторию.

«Но то, во что превратилась эта певица сейчас — нет слов, чтобы выразить. Это грязь, разврат, выглядит она как самая настоящая проститутка на сцене. Это кощунство, и подобное нужно убирать с экранов и из соцсетей», — заявил депутат.

Он признался, что его поразили фотографии с концертов певицы, и назвал их результатом поведения «развратной бабы». По мнению Милонова, подобным звёздам не должно быть места на российской эстраде. Он пообещал, что заставит артистов выбирать более скромные наряды.

До этого 38-летняя Глюкоза дала концерт в Санкт-Петербурге, на котором выступала в розовом бюстгальтере, чёрном корсете, кожаных трусах и колготках. Исполнительница дополнила образ полосатыми гетрами и ремнями.

Ранее в России призвали запретить звездам носить западные бренды.