На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пообещали запретить российским звездам полуголые выступления

Депутат Милонов призвал запретить Глюкозе и другим артистам полуголые выступления
true
true
true
close
glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России нужно ввести запрет на публичные оголённые выступления артистов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркнув в беседе с Общественной Службой Новостей, что эта идея у него появилась после выходок певицы Глюкозы (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова), сменившей имидж со скромного на откровенный.

По мнению парламентария, многие звёзды забывают, что среди их фанатов есть много детей. В том числе это касается Глюкозы, которая в своё время привлекла публику тем, что выступала от лица мультяшного персонажа, рассчитанного в первую очередь на детскую аудиторию.

«Но то, во что превратилась эта певица сейчас — нет слов, чтобы выразить. Это грязь, разврат, выглядит она как самая настоящая проститутка на сцене. Это кощунство, и подобное нужно убирать с экранов и из соцсетей», — заявил депутат.

Он признался, что его поразили фотографии с концертов певицы, и назвал их результатом поведения «развратной бабы». По мнению Милонова, подобным звёздам не должно быть места на российской эстраде. Он пообещал, что заставит артистов выбирать более скромные наряды.

До этого 38-летняя Глюкоза дала концерт в Санкт-Петербурге, на котором выступала в розовом бюстгальтере, чёрном корсете, кожаных трусах и колготках. Исполнительница дополнила образ полосатыми гетрами и ремнями.

Ранее в России призвали запретить звездам носить западные бренды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами