Юрий Чурсин сыграл Кощея в российском дарк-фэнтези

Актеры Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Таисья Калинина в дарк-фэнтези «Очарованные». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Первая презентация проекта пройдет 13 декабря на фестивале «Comic Con Игромир». Картину снимает МВ-Фильм при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Плюс Студия. Сериал является современным переосмыслением традиционных фольклорных сюжетов.

Проект расскажет о сестрах-колдуньях, которые живут в тихом городе Искре. Несмотря на то, что девушки – двойняшки, они очень отличаются характером. Одна из них, Злата – отличница, которой предстоит сменить мать на посту хранительницы границы между мирами людей и теней. А другая, Марья, мечтает о простой человеческой жизни.

Все меняется, когда Марья открывает портал в Мир теней на Калиновом мосту. Злата пытается исправить ситуацию, но с ней случается трагедия. Марья отправляется в путешествие за живой водой, чтобы спасти сестру.

Таисья Калинина сыграла Марью, Даяна Гудз – Злату, Мария Давитая. В проекте также приняли участие: Елена Подкаминская в роли Ядвиги, Юрий Чурсин в образе Кощея, Даниил Воробьев, сыгравший Верлиоку, Яна Сексте в роли Домовой, Евгений Перевалов в роли Моховика, Владислав Тирон в роли журналиста Свистунова-Наждачного.

Зрители также увидят на экранах Софью Воронцову, Марию Давитую, Влада Прохорова и Максима Осинцева.

