Экс‑участник Little Big «очень смешно» перепел «Короля и Шута»

Группа Jane Air переосмыслила хит «Короля и Шута» в новом фэнтезийном фильме
Пресс-служба Кинопоиска

Экс-участник Little Big, фронтмен группы Антон Лиссов Jane Air признался, что на музыкантов его коллектива оказало значительное влияние творчество рокеров из «Короля и Шута».

«На их примере мы учились играть, смотрели, как все устроено в группе. Считаю альбом «Камнем по голове» одной из лучших пластинок — он до сих пор звучит очень круто. Эти треки — сплошные хиты», — заявил артист.

Участники Jane Air приняли участие в съемках фэнтезийного фильма «Король и Шут. Навсегда», созданного по мотивам вселенной легендарной панк‑группы. Они воплотили на экране образ Бременских музыкантов, попавших под власть Некроманта.

«Мне говорили, что референс — это вот эти два придурковатых пирата из «Пиратов Карибского моря», один из которых с вращающимся глазом. Они как раз задавали комический вайб в фильме. На пробах я быстро понял, что от меня требуется, — и по реакции нашего режиссера стало ясно, что я попал в персонажа», — отметил Лиссов.

Также Jane Air записала кавер на песню «Короля и Шута», которая прозвучит в одной из ключевых сцен фильма. По словам Антона Лиссова, композиция получилась «очень смешной» и идеально вписывается в хаос сюжетного момента.

Презентация фильма «Король и Шут. Навсегда» состоится на главной сцене Comic Con Игромир 14 декабря. Действие картины разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы. Их вселенная уничтожается из-за нечисти, воскрешенной злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Ранее режиссер Фархшатова заявила, что Сергей Гилев не боится вызвать раздражение.

