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Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Актер Куценко снялся в роли злодея в фильме «Король и Шут. Навсегда»
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Кинопоиск

Актер Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Для роли харизматичного злодея Куценко примерил красные очки и халат. На новых кадрах со съемочной площадки фильма он позирует с датчиками ЭКГ на груди и с бутылкой «Нарзана» в руке.

В 2010 году году актер исполнил заглавную роль в клипе «Короля и Шута» на песню «Фокусник» — он сыграл иллюзиониста-маньяка, и образ в фильме «Король и Шут. Навсегда» является отсылкой к этому клипу.

«Меня восхищает в этом проекте — как в сериале, так и в полном метре — удивительно гармоничное сочетание двух реальностей, которые, казалось бы, несоединимы. Честно говоря, я немного расстроился, что не принял участие в сериале, поэтому, когда Рустам Мосафир позвал меня в полный метр, я согласился сразу», — делится Куценко.

В фильме «Король и Шут. Навсегда» в мире, основанном на песнях легендарной рок-группы, появится злодей Некромант, мечтающий уничтожить сказочную вселенную. Ради спасения родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

Сопродюсерами фильма выступают солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

В прокат картина выходит 19 февраля 2026 года.

Ранее для съемок фильма «Король и Шут» построили трехэтажный кабак размером 30 метров.

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